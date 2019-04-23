Çan Belediye Başkanı Öz esnaflarla bir araya geldi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, esnaf ve pazarcılarla bir araya gelen Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve STK Başkan ve Yöneticileri Ramazan etkinlikleri ve panayır ile ilgili istişare toplantısı yaptı.

Çan Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ” 1 Nisan'dan itibaren Çan ilçemizin geleceğini şekillendirmek, yol haritamızı belirlemek, potansiyelimizi ortaya çıkarmak ve harekete geçmek için çalışmalarımıza gece gündüz devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere geçen günlerde açıklamış olduğumuz borç tutarı 115 Milyon TL. Bu borç önemli bir meblağ ve ödemek durumundayız. Şeffaf belediyecilik anlayışı gereği bu tür açıklamaları periyodik olarak yapmaya devam edeceğiz. STK'larımız ve esnaflarımız ile birlik olarak Çan'ın geleceği için her konuda omuz omuza, gerekli tüm başvurular, izinler, çalışmalar yapılacak, ilçemizi yatırımın gözdesi haline getireceğiz. Değerli dostlar, bizim kültürümüzde, medeniyetimizde esnaf alan satan kişi değildir. Esnaf, manevi değerlerimizin, geleneklerin, kültürün, dilin muhafızıdır. Esnaf, toplumsal dokunun, sosyal dayanışma ve adaletin adeta teminatıdır. En önemlisi de esnaf güvenilirliğin, emin olma sıfatının, dürüstlüğün simgesidir. İlçemizde gerçekleşen Ramazan Etkinlikleri, Panayır ve diğer etkinlikler le ilgili neler yapabiliriz, sizlerin kazancı ve halkımızın daha fazla zaman geçirmeleri nasıl sağlaya biliriz, hep birlikte konuşalım. Belediye Başkanı olarak sizlerin yanındayım, tüm imkanlarımızla ilçe esnaf ve sanatkârlarının yanındayım” dedi.

Çan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emin Görgün ise, “Bu güzel platformda sorunlarımızı paylaşarak çözüme ulaştıracağımızın kanaatindeyim. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilecek olan Ramazan etkinlikleri ve panayır ile ilgili görüşlerini belirten esnaf ve pazarcılar dinlenerek görüşleri alındı. Fikirlerini dile getiren esnaf ve pazarcılar Belediye Başkanı Bülent Öz ve STK Başkanlarına düşüncelerini söyleyerek, konu ile ilgili kararın esnaf ve pazarcılar ile tekrardan bir araya gelinerek karara bağlanacağı açıklandı.

Şehit Mustafa Kaya, Bülent Ecevit Caddesi, İbrahim Bodur Caddesi, Mesut Hulki Önür Caddesi ve Atatürk Caddesi'nde sıra ile 3'er gün boyunca Ramazan etkinlikleri yapılacağı, konu ile ilgili kesin kararın ilerleyen günlerde tekrardan bir araya gelinerek karara bağlanacağı açıklandı.