Çan Belediye Başkanı Öz, Halk ile Birlikte Çalışıyor

Öz, 4 aydır mesaisinin çoğunu Çan sokaklarında harcıyor. Sabah saatlerinden itibaren Çat kapı sokak aralarında ev ziyareti ve esnaf gezisi yaparak esnafın sorunlarını dinleyen Öz, kimi zamanda hayat arkadaşı eşi Şebnem Öz'ü yanına alarak ilçenin mahalle ve sokaklarında vatandaşların istek ve şikayetlerini dinliyor. Hafta sonu mesaisinde de Belediye personeliyle sokaklarda çalışarak geçiren Başkan Öz, kısa sürede halkın taktirini kazandı. Başkan Bülent Öz, “Kovanda durarak bal üretemeyiz, Çan halkının tamamını kucaklıyoruz. Halktan yana tavır koyuyoruz. Bu anlamda kişi zümre ayırmadan ziyaretlerde bulunuyoruz. Çan'da kimse kendisini dışlanmış hissetmemelidir. Gerginlikten uzak, birleştirici, uzlaştırıcı, kucaklayıcı bir yerel yönetim anlayışına ihtiyacımız var. Bizler sokakta daha güzel bir Çan'ı nasıl inşa ederiz düşüncesiyle halkımızın fikir ve önerilerini dinliyoruz. Onlardan gelen fikir, şikayet ve sorunları yerinde dinliyor, çözüm konusunda beraber fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu çalışma hem bizim çalışmalarımızı güçlendiriyor hem de vatandaşımızdan kopmadan yerinde çözüm ile işin nereden başlanması gerektiği bilinciyle işimizi yapıyoruz” dedi.