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Çan Belediye Başkanı Öz' ilk nikahını kıydı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilk nikahını kıydı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilk nikahını kıydı.


Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan Belediyesi'nin devir teslim töreninden sonra tebrikleri kabul ederken, ilk işi olarak önceden kararlaştırılan Pınar Elmas ve Furkan Keleş çiftinin nikah haddini gerçekleştirdi. Çan Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen nikah merasiminde Başkan Öz, çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyerek Kuran-ı Kerim hediye etti. Genç çift Başkan Öz'e görevlerinde başarılar diledi.

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