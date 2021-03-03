Çan Belediye Meclisi üyesi Çetin ilk toplantısında

Çan Belediye Meclisi Cumhur İttifakı üyesi Davut Keçeci'nin geçen ay vefatı üzerine boşalan meclis üyesi koltuk sayısına MHP kontenjanından Alparslan Kürşat Çetin gelmişti. Çetin, gerçekleşen Mart ayı meclis toplantısında ilk kez Meclis üyesi olarak görev yaptı. Yeni meclis üyesi Çetin, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, tarafından da tebrik edilirken, Çan Belediyesi'nin bütün meclis üyeleri de Çetin'e görevinde başarılar diledi.