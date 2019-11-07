Çan Belediye zabıtalardan sokak sokak vatandaşların yanında

Halka hizmetin en yakın kolu olan zabıta ekipleri Çan'da mahalle mahalle gezerek, vatandaşların taleplerine yerinde hizmet veriyor. Çan Belediyesi sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “Belediyenin halka en yakın kolu, vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve güvenliği adına çalışan zabıta personelimiz mahallelerimizde halkımızın sorunlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye devam ediyor” ifadelerine yer verildi.