İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çan Belediyesi 2 ay kira almayacak

Çanakkale’nin Çan Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı.

Çanakkale'nin Çan Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı.


Çan Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı, Çan Belediyesi meclis salonunda üyelerin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda AK Parti grubu tarafından verilen 2 önerge oy çokluğu ile reddedildi. Korona virüs sebebiyle iş yerleri kapalı olan kiracılardan 2 ay kira alınmaması ve iş yerleri açık olan tüm kiracıların Şubat ve Mart aylarında kira tahakkukunda yüzde elli indirim yapılması oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddeleri içinde olan gelir gider ücret değişikliği tarifesinin değiştirilme maddesinde kamu binalarında su indirim önergesi de oy birliği ile kabul edildi. Toplantı, üyelerin gündem maddelerini onaylamasıyla son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.