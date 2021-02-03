Çan Belediyesi 2 ay kira almayacak

Çanakkale'nin Çan Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı.

Çan Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı, Çan Belediyesi meclis salonunda üyelerin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda AK Parti grubu tarafından verilen 2 önerge oy çokluğu ile reddedildi. Korona virüs sebebiyle iş yerleri kapalı olan kiracılardan 2 ay kira alınmaması ve iş yerleri açık olan tüm kiracıların Şubat ve Mart aylarında kira tahakkukunda yüzde elli indirim yapılması oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddeleri içinde olan gelir gider ücret değişikliği tarifesinin değiştirilme maddesinde kamu binalarında su indirim önergesi de oy birliği ile kabul edildi. Toplantı, üyelerin gündem maddelerini onaylamasıyla son buldu.