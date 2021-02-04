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Çan Belediyesi Güreş Kulübünde ilk

Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Güreş Kulübü’nü ziyaret etti.

Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Güreş Kulübü'nü ziyaret etti.


Çan Belediyesi Güreş Kulübü'nün büyükler liginde yer almak için Türkiye Güreş Federasyonu'na yaptığı başvuru kabul edildi ve Çan Belediyesi Bayan Güreş Takımı içinde resmi başvurular tamamlandı. Güreş Kulübünü ziyaret eden Başkan Öz, “Ata sporumuz güreşe desteğimiz ile yükselişine devam eden Çan Belediyesi Güreş Kulübü sporcularını bugün idman performansları esnasında ziyarete ettik. Gurur kaynağımız güreşçilerimize ve hocamız Halil Polat'a başarılar dileyerek baklava ikram ettik” dedi.

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