Çanakkale'nin Çan ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Çan Belediyesi ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Çan Belediyesinin ilk meclis toplantısı, Meclis Üyelerinin katılımı ile Çan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Bülent Öz'ün sosyal medya hesabından canlı olarak verilen Meclis Toplantısı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Toplantıda sırasıyla gündem maddeleri görüşüldü. Belediye Meclis Başkan Vekilliğine 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis 1. ve 2. Başkan seçilmesi teklifi görüşülerek, yapılan kapalı oylama sonucu 1.Başkan Vekilliğine Harun Arslan 2. Başkan Vekilliğine Ramazan Aydın getirildi.

Belediye Meclis Kâtip Üyeliklerine 2 yıl süre ile görev yapmak 2 asil, 2 yedek üyelerin seçilmesi teklifi görüşülerek, yapılan gizli oylama soncu asil üyeliğe Mehmet Meşe ve Mustafa Erdem getirilirken, yedek üyeliğe Sevcel Arslan ve Selim Yasa getirildi.

Belediye Encümen Üyeliklerine yapılan gizli oylama sonucu 1 yıl süre ile Sevcel Arslan ve A. Nursevim Türer getirildi. Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere CHP'den Sevcel Arslan, İsmail Ünal, Mustafa Erdem ile AK Partiden Davut Keçeci ve Burhan Yıldız yapılan gizli oylama sonucu göreve getirildi. İmar Komisyonu Üyeliklerine CHP'den Mehmet Meşe, Ramazan Aydın Selim Yasa, AK Parti'den Şevki Demir ile Mustafa Durgun yapılan gizli oylama sonucu göreve getirildi. Marmara Belediyeler Birliğine Çan Belediyesini temsil etmek üzere asil üye olarak Harun Arslan, yedek üye olarak Ramazan Aydın yapılan gizli oylama sonucu göreve getirildi. Kaz Dağları Turizm Altyapı Hizmet Birliğine, Çan Belediyesini temsilen, asil üye olarak Aşkın Köse, Mehmet Meşe getirilirken yedek üyeliğe de Selim Yasa, İsmail Ünal yapılan gizli oylama sonucu göreve getirildi.

Biga ve Çevresi Katı Atık Yönetim Birliğine Çan Belediyesini Temsilen, asil üye olarak Harun Arslan, Mustafa Erden, Mehmet Meşe göreve getirilirken yedek üye olarak Sevcel Arslan, Selim Yasa yapılan gizli oylama sonucu göreve getirildi. Çan Mal Müdürlüğünce oluşturulacak olan satış komisyonuna Çan Belediyesini temsil etmek üzere İsmail Ünal oy çokluğu ile göreve getirildi. Çiftçinin Malları Koruma Meclisine asil üye olarak Hasan Şahin, Hüseyin Atik, Mustafa Cahit Anıl, Kamil Elmas, İbrahim Oğuz, yapılan gizli oylama sonucu göreve getirildi. Çiftçi Malları Murakabe heyetine asil üye olarak Yusuf Sert, Ferit Balkan, Davut Ekici, Mustafa Yavaş, Cahit Arslan yapılan gizli oylama sonucu göreve getirildi.

Çan Belediyesi Meclis Salonu'nda görüşülen son gündem maddesinde yer alan 2018 yılı çalışma faaliyet raporları, ilgili kurum müdürleri tarafından okundu. Okunan raporlardan sonra yapılan açık oylamada AK Parti ve MHP'li üyeler kabul oyu verirken, CHP'li üyelerde çekimser kalarak yapılan olan dışı harcamalar hakkında araştırma yapılacağını söylediler. Yapılan oylamalarda belediyeye ait şirketin her türlü işlerini yapmak üzere Başkan Bülent Öz'e tam yetki verilirken, Belediye Meclis Toplantılarının her ayın Salı günü toplanması, Ağustos'ta da tatil edilmesi kararlaştırıldı.