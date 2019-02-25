Çan Belediyesi kar eritmeye termal suyla çözüm buldu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan Belediyesi itfaiye ekipleri termal su kullanarak ilçe merkezindeki ana yolları kardan temizliyor.

İlçede yoğun şekilde yağan kar nedeniyle iş makineleriyle ilçe genelinde yapılan çalışmaya itfaiye ekipleri de katıldı. Karla mücadele de iş makineleriyle açılan merkezdeki yollara Çan Belediyesi'nin itfaiye ekipleri de dahil oldu. Ekipler, ilçede çıkan termal sıcak suyu kullanarak yollarda bulunan kar eritme çalışmalarını sürdürüyorlar.