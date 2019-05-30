Çan Belediyesi Karate Sporcuları dünya ikincisi oldu

Çanakkale'nin Çan ilçesinin belediye bünyesinde mücadele eden Çanakkale Geçilmez Gençlik ve Spor kulübü sporcuları 23-26 Mayıs tarihlerinde Dünya Shotokan Federasyonu (World Shotokan Federation) tarafından Bükreş / Romanya'da düzenlenen ve 41 ülkeden 1500 sporcunun katıldığı 10. Dünya Shotokan Karate Şampiyonasında dünya ikinciliğini aldı.

“Çan Belediyesi Çanakkale Geçilmez Gençlik ve Spor Kulübü olarak büyük başarı sağlayan sporcuların şanlı bayrağımızı tüm dünyaya karşı kürsüde dalgalandıran sporcularımızı bu büyük başarılarından dolayı tebrik eder, başarılarının artarak devamını dileriz” diyen Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Çan Belediyesi Karate okulu öğrencilerinden Boğaç Berke Eker, Takım Kata ve Kumite kategorisinde dünya ikincisi olurken ferdi kumite kategorisinde dünya üçüncüsü olmuştur. Yiğit Kırat, ferdi kumite kategorisinde dünya ikincisi olarak Çan'a gümüş madalya getirirken ferdi ve takım kategorilerinde de dünya üçüncüsü olmuştur. Oğuz Efe Kuralay ise takım kategorisinde dünya üçüncüsü olmuştur. Sporcularımızı kutluyor, Çan Belediyesi bünyesindeki sporcularımızın yurt dışındaki başarılarıyla gururlanıyoruz. Onların başarıları bizim için büyük bir onur ilçemizi dünya ülkelerinde temsil eden sporcularımızı tebrik eder, belediye olarak her zaman yanlarında olmaktan gurur duyarız” şeklinde konuştu.