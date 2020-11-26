İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çan Belediyesi köyleri dezenfekte ediyor

Çan Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezinde ve köylerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.


Çan Belediyesine bağlı ekipler ilçe merkezindeki dezenfekte ve hijyen çalışmalarının yanı sıra ilçeye bağlı tüm köylerde de dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda şuana kadar Kalburcu, Yaykın, Semedeli, Derenti, Karakoca, Mallıköy, Bozguç ve Bostandere köylerinde Atomizer yöntemi ile dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Kısa sürede tüm köylerimizde dezenfekte çalışmalarımızı tamamlayacağız. Kurumsal olarak alınan tedbirler kadar kişisel tedbirlerimiz de çok önemli. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.