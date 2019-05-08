Çan Belediyesi Mayıs ayı toplantısı gerçekleşti

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan Belediyesi Mayıs ayı toplantısı Belediye Meclis üyelerinin katılımı ile Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda yer alan gündem maddeleri sırasıyla, Çan Belediyesi Halk Oyunları Topluluğunun Uluslararası Halk Dansları Festivallerine katılması teklifi görüşülerek, oy çokluğu ile kabul edildi. Çan Belediyesi 2018 Mali Yılı Kesin Hesap Raporu yapılan oylama sonu tüm üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi. Çan Belediyesi Memur Personelleri ile Memur Sendikaları arası "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalayabilmek için Belediye Başkanı Bülent Öz'e yetki verilmesi teklifi yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile Başkan Bülent Öz'e başkanlık yetkisi verilmesine karar verildi.

Başkan ve üyelerce teklif olunacak konuların görüşülmesi maddesi gereği konu alınan, Ege ve Marmara Belediyeciler Birliğine üyelik teklifi görüşülerek yapılan oylama oy çokluğu ile kabul edildi. Alınan kararın ardından iki asil ve yedek üye seçilmesi için yapılan gizli oylama sonucu asil üye olarak Selim Yasa ile Mehmet Meşe seçilirken yedek üye olarak seçildi.

Görüşülen 4 gündem maddesinin ardından Başkan Bülent Öz," Yaptığımız bu ikinci toplantı da aldığımız tüm kararlar canlı yayınlar sonucu tüm sosyal medya hesaplarından takip ediliyor. Bizler burada aldığımız kararları şeffaf olarak halkımızla paylaşacağız. Bunun için de tüm meclis üyesi arkadaşlarımız ile uyum içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.