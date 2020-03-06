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Çan Belediyesi ortak kullanım alanlarını ilaçladı

Çan Belediyesi tarafından vatandaşların temiz ve hijyenik bir ortamda seyahat edebilmeleri için toplu ulaşım araçları dezenfekte edilip ilaçlandı.


Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çan Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarında, özel halk minibüslerinde, akıllı duraklarda ve belediye binasında virüslere karşı mücadele etmek amacıyla ilaçlama yaptı. Her gün yüzlerce kişinin kullandığı toplu ulaşım araçları, akılı duraklar ve belediyemiz hizmet birimleri solunum yoluyla bulaşan hastalıklara yol açabilecek virüslere karşın titiz bir temizlik çalışması yaptık. Temizlik çalışmaları kapsamında, yolcu koltukları, camlar, havalandırma kapakları, tutunma yerleri ve zemin önce temizlendi, ardından da ilaçlandı. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemlidir. Bu uygulamamızı periyodik aralıklar halinde kalabalık ortamlarda, ortak kullanım alanlarında ve temasın yoğun olduğu bölgelerde sürdüreceğiz” dedi.

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