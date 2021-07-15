Çan Belediyesi pehlivanlarını davul zurna ile karşıladı

Çanakkale'nin Çan Belediyesi dualar ile yolcu ettiği Çan Belediyesi Güreş Kulübü sporcularını davul zurna ile karşıladı.

Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde başarılı bir performans sergileyen Çan Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları davul zurna ile karşılandı. Çan Belediyesi Güreş Kulübü bünyesinde yetişmiş ve Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde başpehlivan unvanı kazanan Feyzullah Aktürk ve diğer pehlivanlar ile şehir turu gerçekleştirildi. Karşılama programı sonrası düzenlenen yemek programına geçildi. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başarının mimarı pehlivanlarımız ve aile olmanın gücü ile bu başarıyı getiren tüm paydaşlar olarak bir araya geldik. Edirne Kırkpınar güreşlerinde, başpehlivan boyuna çıkan Feyzullah Aktürk ve boylarında başarıya imza atan Çan Belediyesi Güreş kulübü sporcularımız için Kırkpınar dönüşü tertip ettiğimiz tebrik, kutlama ve ödül yemeğinde bir araya geldik. Umuyor ve diliyoruz ki; bu başarı öyküsünde bir altın kemer yer alacak ve bu topraklara nasip olacaktır. Ata sporumuz güreşe emek vermeye ve destek olmaya devam edeceğiz” dedi. Düzenlenen programa Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, siyasi parti temsilcileri, STK başkan ve yöneticileri, 1990 yılı 629. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Murat Köse, Çan Güreş Ağası Gökhan Mercan, ilçe ve beldelerden gelen Güreş Ağaları katıldı.