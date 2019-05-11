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Çan Belediyesi Ramazan etkinlikleri başladı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, Çan Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen Ramazan etkinliği Atatürk Şehir Meydanında çocuklara özel eğlenceyle başladı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen Ramazan etkinliği Atatürk Şehir Meydanında çocuklara özel eğlenceyle başladı.


Çan Müftüsü Mustafa Korkmaz'ın duası ile başlayan etkinlikte konuşan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Her yıl geleneksel olarak sürdürülen Ramazan etkinliğimizi bu yıl farklı bir konsept hazırlayarak Esnaf Odası Başkanımız ile almış olduğumuz karar ile ilçemizde bulunan 5 cadde de değişik günlerde, esnaf günleri çerçevesi altında etkinlikler yapmayı düşündük, aynı zamanda da hafta sonları da Atatürk Şehir Meydanı'nda değişik etkinlikler ile vatandaşlarımıza farklı bir Ramazan geçirmeyi hedefledik. İlçemizde 1 ay boyunca gerek caddelerimizde gerekse Şehir Meydanı'mızda dolu dolu bir Ramazan ayı geçireceğiz” şeklinde konuştu.


Atatürk Şehir Meydanı'nda gerçekleştirilen çocuklara özel etkinliklerin ardından, Teravih namazı sonrası semazen, ilahi ve ney dinletisi gerçekleştirildi.


Yapılan etkinliğe Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan Belediyesi CHP Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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