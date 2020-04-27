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Çan Belediyesi ramazan etkinliklerini korona virüs nedeniyle web tv den yayınlayacak

Çan’da düzenlenen geleneksel ramazan etkinlikleri korona virüs salgını nedeniyle Çan Belediyesi Web TV’den yayınlanacak.

Çan'da düzenlenen geleneksel ramazan etkinlikleri korona virüs salgını nedeniyle Çan Belediyesi Web TV'den yayınlanacak.


Çan Belediyesi sosyal medya hesaplarından Ramazan etkinliklerin yayınlanacağı duyuruldu. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ‘' Bu zor günlerde her zaman hemşerilerimizin yanındayız. Korona virüs salgını nedeniyle ramazan etkinliklerimizi Çan Belediyesi TV'den yayınlıyoruz. Ramazan ayı boyunca her gün 14.00'da Muhammed Camii imamı Halit Aydın ve Çarşı Camii imamı Mehmet Ali Barman hocalar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, her pazartesi günü saat 22.30'da tasavvuf dinletisi, her Çarşamba saat 22.30'da fasıl dinletisi, her Perşembe akşam ve yatsı namazları arasında ramazan sohbetleri, her Cuma saat 22.30'da ise tiyatro gösterileri yayınlanacaktır'' dedi. Her programın Çan Belediyesine ait sosyal medya hesaplarından da yayınlanacağını belirten Başkan Öz, ‘'Siz evde kalın, biz size gelelim'' diye ekledi.

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