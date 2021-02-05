Çan Belediyesi salep fidelerinin gelişimini Tarım Müdürlüğü ile birlikte takip ediyor

Çanakkale'nin Çan Belediyesi tarafından hazırlanan bahçeye ekilen 10 bin adet salep fidelerinin gelişmesi İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi.

Çan ilçesinde, 'Üreten Çan Belediyesi' anlayışıyla tarımın kalkınması ve desteklenmesi için başlatılan proje kapsamında, hazırlanan bahçeye dikilen 10 bin adet salep İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz "Çan Belediyesi olarak üretime ve üretmeye yönelik çalışmalarımız kapsamında diktiğimiz 10 bin adet salep fidesinin toprakta gelişimi İl Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kontrol edildi. -4 dereceye kadar yaprak dayanıklılığı olan bu fidemiz bu yıl ilçemizde - 8 dereceye kadar havaların düşmesine rağmen fazla zayiat vermemiş olmamız bizlere umut verdi. Bahçemizde 10 bin fide ekerek başladığımız bu projemizde pazar payı yüksek olan salep dikimini ilçemiz de yaygınlaştırarak üreticilerimize destek olup öncülük yapmak istiyoruz. Bu kapsamda dikiminden gelişimine bizleri yalnız bırakmayan ekiplere teşekkür ediyorum” dedi.