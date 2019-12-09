Çan Belediyesi sanat etkinlikleri devam ediyor

Çan Belediyesi'nin katkılarıyla Çan'da yapılan sosyal ve kültürel faaliyetler hız kesmeksizin devam ediyor. Çan Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak düzenlediği tiyatro gösterisiyle, Çan'lıların güzel bir akşam geçirmelerini sağladı.

Çanakkale Belediyesi Sanat Tiyatrosu tarafından hazırlanan Haldun Tamer ve Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı “ Aşk Olsun “ isimli oyun Çan Belediyesi Düğün Salonu'nda sahnelendi. Tiyatro etkinliği ile salonu dolduran Çanlılar harika vakit geçirirken, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Belediye Meclis üyeleri ve Çan halkının katıldığı etkinlik sonrası Başkan Bülent Öz, oyunculara teşekkür ederek çiçek verdi. Başkan Öz, “Unutulmaz Devekuşu Kabare Tiyatro Topluluğunun toplumsal taşlamayı kendine özgü üslubuyla seyirciye aktaran en önemli oyunlarından “ AŞK OLSUN” adlı eserini bizlere sunan Yönetmenliğini Abdulkadir Katra'nın yaptığı büyük tiyatro yazarı Haldun Taner, tarafından kaleme alınan ve Zeki Alasya ve Metin Akpınar, gibi üstatların oynadığı unutulmaz Devekuşu Kabare Oyununu bizlere sergileyen Çanakkale Sanat Tiyatrosu oyuncularına teşekkür ediyor, katılım sağlayan tüm hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Sosyal Belediyecilik kapsamında Belediyemiz kültür ve sanat etkinliklerimiz siz değerli hemşerilerimizle buluşmaya devam edecektir. Siz değerli hemşerilerim adına bizleri bu tiyatro etkinliğinde bir araya getiren oyuncularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.