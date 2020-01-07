Çan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Sokak hayvanlarına yardım, vicdani görevimizdir prensibiyle hareket eden Çan Belediyesi ekipleri, daha önce şehrin muhtelif yerlerine konulan mama kaplarını tamamlayarak, yiyecek ihtiyaçlarını giderdi. Çan Belediyesi ve Başkan Bülent Öz, sosyal medya hesaplarından “Sokaktaki tüm yardıma muhtaç canlarımıza sahip çıkalım ve onları unutmayalım.” Paylaşımında bulunarak vatandaşları da sokak hayvanları için hassas olmaya davet etti.