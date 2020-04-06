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Çan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Çan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı.

İlçe merkezinde cadde ve sokaklara belediye ekiplerince su ve yem kapları koyuldu.


Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Korona virüs salgını sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilemiştir. Bizlere muhtaç olan sokaktaki dostlarımızın aç kalmaması adına gerekli tedbirleri alıyor; beslenme kaplarına düzenli olarak mama ve su ihtiyaçlarını giderici çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu süreçte yiyecek bulmakta zorluk çeken sokaktaki


dostlarımız için vatandaşlarımızı hassas ve duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

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