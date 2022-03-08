Çan Belediyesi tekstil atölyesi açıldı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan Belediyesi öncülüğünde tekstil atölyesi açıldı.

Çan Belediyesi bünyesinde açıldığı ilk andan itibaren 30 kadına istihdam sağlayan tekstil atölyesinin kısa zaman içerisinde 60 kadına istihdam sağlayacağını belirten Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Çan Belediyesi olarak daha önce açmış olduğumuz tekstil atölyemize ek olarak bugün yeni tekstil atölyemizi hizmete alıyoruz. Çan'da 1957 yılında bir kürek ve malayla başlayan, bugün Türkiye'nin gururu ve dünyanın iftiharı olan seramik fabrikaları diyarından belki yakında tekstilin de parlayan yıldızına şahit oluruz. Yaklaşık 1.5 yıl önce bugünlerin hayalini kurduğumuzda sadece 5 makinemiz vardı. Kadınlarımıza çok cüzi bir ücret ödeyebiliyorduk. Sonra tulumlar, bez çantalar, gelinlik kılıfları imalat ederek makine sayımızı 12'ye çıkardık. İstanbul'dan bir firmayla çalışıp fason üretimlere başladık ve yollarımız tekstil firması ile kesişti. Bu bizim için bir dönüm noktasıdır. Bu süreçte yanımızda olup, bize destek olan tüm kadınlarımıza teşekkür ederim” dedi.

İlçe Müftüsü Mustafa Korkmaz'ın yaptırdığı açılış duasının ardından tekstil atölyesi ziyaret edildi. Açılışa, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, 24. Dönem CHP Milletvekili Ali Sarıbaş, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, CHP ilçe yönetim kurulu ve belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK Başkan ve yöneticileri ve Çanlılar katıldı.