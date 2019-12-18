Çan Belediyesi Tiyatro Okulu çalışmalarına devam ediyor

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Belediye Tiyatro Okulunun genç ve yetişkin grubu 'Fikr-i Gırgır'ın devam eden çalışmalarını ziyaret etti ve oyunlarına ortak oldu.

Tiyatro eğitimine eşlik eden Başkan Bülent Öz, sosyal medya hesabından, “Sanatın iyileştiren, günlük yorgunluktan arındıran ve birleştirici gücünü yaşamak isteyen tüm sanat sevdalılarını Çan Belediyesi Tiyatro Okuluna bekliyoruz” ifadelerini kullanarak bir paylaşımda bulundu. Başkan Öz, hemşehrilerini Çan Belediyesinin açtığı kurslara katılmaya da davet etti.