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Çan Belediyesi Tiyatro Okulu eğitimleri devam ediyor

Çanakkale’nin Çan Belediyesi Tiyatro Okulunda eğitimler devam ediyor.

Çanakkale'nin Çan Belediyesi Tiyatro Okulunda eğitimler devam ediyor.


Çan Belediyesi Tiyatro Okulunda eğitimler devam ederken atölyelerde; çocuk, genç ve yetişkin olmak üzere yaklaşık 150 kişi ve 8 ayrı grup olmak üzere yoğun bir katılımla çalışmalar başladı. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Bilişsel, duyuşsal ve fiziksel gelişimi hedeflediğimiz; farkındalık oluşturacak kurslarımızın katkısıyla pek yakında sahnelerde gösteriler sunacağız. Sağlık, sevgi ve sanat ile kalınız çünkü sanat iyileştirir” dedi.

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