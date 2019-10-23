İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çan Belediyesi, üniversite öğrencileriyle tanışma partisi düzenledi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini kazanıp Çan ilçesinde eğitim hayatlarını sürdüren gençler için tanışma partisi düzenlendi.


Çan Belediyesi tarafından düzenlenen tanışma partisine Çan Belediye Başkanı Bülent Öz de katılarak gençlerle buluştu ve “İlçemize hoş geldiniz” dedi.


Kısa bir konuşma yaparak üniversiteli gençlere seslenen Başkan Bülent Öz, “Eğitim hayatının dışında sosyalleşmenin ve eğlenmenin de gereklilik olduğunun bilinciyle üniversitemize ve Çan'a gelerek ailemizin birer üyesi olan siz değerli öğrencilerimizin her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.