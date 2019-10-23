Çan Belediyesi, üniversite öğrencileriyle tanışma partisi düzenledi

Çan Belediyesi tarafından düzenlenen tanışma partisine Çan Belediye Başkanı Bülent Öz de katılarak gençlerle buluştu ve “İlçemize hoş geldiniz” dedi.

Kısa bir konuşma yaparak üniversiteli gençlere seslenen Başkan Bülent Öz, “Eğitim hayatının dışında sosyalleşmenin ve eğlenmenin de gereklilik olduğunun bilinciyle üniversitemize ve Çan'a gelerek ailemizin birer üyesi olan siz değerli öğrencilerimizin her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz” ifadelerini kullandı.