İhlas Haber Ajansı

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Çan Belediyesi yeni hastane yolu yenileme çalışmalarına başladı

Çanakkale’nin Çan Belediyesi, yeni hastane yolunda ihtiyaç olan alt yapı ve üst yapı yenileme çalışmalarına başladı.

Çanakkale'nin Çan Belediyesi, yeni hastane yolunda ihtiyaç olan alt yapı ve üst yapı yenileme çalışmalarına başladı.


Çan ilçesinde faaliyete giren yeni hastane yolunda ihtiyaç olan alt yapı ve üst yapı yenileme çalışmaları başladı. Başlatılan çalışmayı yerinde inceleyerek süreci aktaran Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Şehrimize yakışan ve beklenen yeni hastane yolu yenileme çalışmalarına yeni hafta ile başladık. Alt yapı çalışmaları ile başladığımız alanda yıllardır beklenen ve talep edilen sorunları çözüme kavuşturuyoruz. Ana kanalizasyon hattı, yağmur suyu hattı ve konutlarda kullanılmak üzere şebeke suyu hattı çalışmaları için ilk kazmayı bugün itibariyle vurmuş bulunuyoruz” dedi.

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