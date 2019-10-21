Çan Belediyesi zabıtalarından marketlere gıda kontrolü

Zabıta ekiplerinin planlanan takvime göre marketlerdeki denetimlerinin tamamlamasından sonra Çan Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için rutin çalışmalarını sürdüren belediyemiz zabıta personeli, marketlere giderek gıda denetimlerinde bulundu” ifadelerine yer verildi.