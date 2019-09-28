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Çan belediyesinden evde kişisel bakım hizmeti

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilçede evinden çeşitli sebeplerden dolayı çıkamayan yaşlı ve yatalak vatandaşların kişisel bakımlarının giderilmesini sağlıyor.


Başkan Bülent Öz, eşi Şebnem Öz ile birlikte ilçede bulunan yaşlı ve yatalak vatandaşları evlerinde ziyaret ederek hediyeler verdi. Başkan Öz, “Belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kişisel bakımlarının giderilmesi açısından hizmetimizi sağlıyoruz. Her zaman yanlarında olduğumuz anne ve babalarımızı bugün de eşim ile birlikte ziyaret ettik. Bu şekilde hem kişisel olarak yaşlılarımızın sorunlarını dinliyoruz hem de yalnız olmadıklarını her zaman yanlarında olduğumuzu kendilerine bildiriyoruz” dedi.

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