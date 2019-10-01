Çan Belediyesinden gönüllere dokunan sosyal belediyecilik projeleri

Eşi Şebnem Öz ile birlikte yeni doğan bebeği olan aileleri ve çeşitli sebeplerden dolayı evden çıkamayan yaşlı hemşehrilerini ziyaret eden Başkan Bülent Öz, toplumun her ferdini mutlu etmek için çaba gösteriyor. Hayata geçirdiği sosyal projelerle insan hayatına doğrudan ya da dolaylı olarak temas eden Çan Belediyesi, uygulanan projelerle ilgili çok olumlu geri dönüşler alıyor.

Başkan Bülent Öz, eşiyle birlikte 'Hoş geldin bebek' ziyaretinde

Yeni doğan bebeği olan aileleri eşi Şebnem Öz ile birlikte ziyarette bulunan Belediye Başkanı Bülent Öz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "'Aramıza hoş geldin bebek' sloganı ile Çan Belediyesi olarak yeni doğan bebeklerimize ilk hediyeleri bizden. Yaşam kaynağımız kanatsız meleklerimize sağlıklı, huzurlu uzun bir ömür diliyoruz” diye konuştu.

Çan Belediyesi, yaşlılara evde kişisel bakım hizmeti sunuyor

Evlerinden çeşitli sebeplerden dolayı çıkamayan yaşlı ve yatalak vatandaşların da ihtiyaçlarını gözeterek kişisel bakımlarının giderilmesi adına adımlar atan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Belediye olarak yaşlılarımızın hem kişisel ihtiyaçlarını gideriyor hem de hediye takdim ederek yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.