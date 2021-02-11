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Çan Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine evde temizlik desteği

Çanakkale’nin Çan Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı oluyor.

Çanakkale'nin Çan Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı oluyor.


Çan Belediyesine bağlı ekipler bakıma muhtaç, engelli, kimsesiz ve yaşlı kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlara temizlik desteği veriyor. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Refahı arttırmayı hedeflediğimiz sosyal belediyecilik anlayışımız ile pandemi kuralları gözetilerek bakıma muhtaç, engelli kimsesiz ve yaşlılarımıza ev temizliğinde destek ve yardımcı oluyoruz. Aile sağlığı ve temizliğini önemseyerek temiz evler uygulamasını hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın daha temiz bir ortamda yaşamasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

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