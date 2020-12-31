Çan Belediyesinden kahve ikramı

Çanakkale'nin Çan Belediyesi yeni yıl öncesi ev ev gezerek kahve dağıttı.

Çan Belediyesi bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır diyerek yeni yıl öncesi ev ev gezerek kahve dağıtımı gerçekleştirdi. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Bir kahvenin kırk yıl hatırı olduğunu biliyoruz. Yeni yılda ekran karşısında ailecek içeceğiniz kahvede bizimde tuzumuz olsun. 2021 yılında sağlık, bereket ve huzurun hakim olmasını, sevdikleriniz ve aileniz ile mutlu seneler geçirmenizi temenni ederim” dedi.