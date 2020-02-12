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Çan Belediyesi'nden Karşıyaka Mahallesi'ne hizmet binası

Çan Belediyesi yerinde hizmet projesi kapsamında Karşıyaka Mahallesi Muhtarlığının bulunduğu binaya hizmet ofisi kurdu.


Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “İlçemizin nüfus oranı fazla olan Karşıyaka Mahallesi'nde vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almaları için muhtarlığın bulunduğu binaya biz de hizmet ofisi oluşturduk. Karşıyaka Mahallesi sakinlerine hizmet vermek adına oluşturduğumuz belediyemize ait hizmet ofisimizde akıllı sayaç su yükleme, su, emlak, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergileri ödemeleri yapılabilecek Vatandaşlarımızın günlük işlerini kolaylaştırmak için kurduğumuz bu hizmet ofisimiz hafta içi 09.00 - 12.30 ile 13.30 - 16.45 saatleri arası hizmet verecek” dedi.

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