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Çan belediyesi'nden köylere dezenfekte desteği

Çanakkale Çan Belediyesi köylerdeki vatandaşların talepleri doğrultusunda ilçeye bağlı Mallıköy, Bozguç ve Bostandere köylerinde Atomizer yöntemi ile dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.


Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “İlçe merkezimiz ve mahallelerimizde devamlı olarak Atomizer yöntemiyle dezenfekte çalışmalarını yapıyoruz. Bu yöntem ile ilaçlamayı ilçemize bağlı üç köyümüzde vatandaşlarımız talepte bulundu, bizlerde bu talep doğrultusunda köylerimizde ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirdik. Covid-19 tedbirleri kapsamında kişisel tedbirlerimizi alalım maske ve temizlik kurallarına uyalım” şeklinde konuştu.

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