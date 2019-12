Çan Belediyesi'nden memura yüzde 25 zam

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, TÜM BEL- SEN Çanakkale Şube Başkanı Bülent Barın ve Çan Belediyesi TÜM BEL-SEN temsilcisi Cüneyt Çetin'in katılımıyla Çan Belediyesi Meclis Salonunda imzalandı. 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak imza törenine Çan Belediyesi memurları ve işçileri katıldı. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, imza töreninde yaptığı konuşmasında Çan Belediyemiz ve TÜM BEL-SEN arasında düzenlediğimiz sosyal denge sözleşmesi buluşmasında Çalışanlarımızın her türlü hakkı ve hukukunu gözeten bir yönetim anlayışı ile hareket etmeye devam ediyoruz. Bu anlamda, bugün yetkili sendika temsilcileri ile imza altına aldığımız Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinin şimdiden personelimize, belediyemize ve Çan'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çan'ı tavan yapmak için, sosyal denge sözleşmesini tavan yapıyoruz. Çan'ı yükseğe çıkarmak için, maaşları yükseğe çıkarıyoruz. Yaptığımız anlaşmaya göre 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sosyal denge tazminatında en yüksek rakam olan tavan ücreti uygulanmaya başlanacağını ilan ediyoruz. Çan Belediye Başkanlığı olarak, memurlarımızı gözettiğimizin ve ne gerekiyorsa yapacağımızın bilinmesini dilerim. Kıymetli yol arkadaşlarımın, değerli personelimin yüzlerinin gülmesinden büyük bir mutluluk duyuyorum. Çan Belediyesi'nde görevli memurlar bu sözleşmeyle yeni yıla yeni bir müjde ile girmektedirler. Vurgulayarak belirtmeliyim ki bu jest değil hakkınızdır. Çan'ın Belediye Başkanı olarak şehrin daha güzel yarınlara gidebilmesi adına memurlarımızın bu motivasyon ve sevinçle 2020 yılında ellerinden gelen gayreti ortaya koyacaklarına eminim. Bugün olduğu gibi bundan sonra da çalışanlarımızın daha iyi bir refah seviyesine ulaşmaları için elimizden geleni yapacağız. Gerek işçi ve gerekse memurlarımızın aldıkları her kuruş ücret sonuna kadar helal olsun. Bundan sonraki süreçte de imkanlarımız ve yasaların bize izin verdiği çerçevede de gereken yapılacaktır. Şüphesiz geride eserler bırakmak, hoş sözlerle hatırlanmak herkesin isteğidir. Diğer yandan biz adaletli, çalışkan ve model bir sosyal demokrat belediye olmak istiyoruz. Unutulmamalı ki Belediye bir şehrin lokomotifidir. Belediyenin vizyonu o şehrin de vizyonudur. Çalışanları ise bu lokomotifin en önemli dişlileri, en önemli gücüdür. Şehrimizin daha güzel yarınlara gidebilmesi adına yol arkadaşlarımdan bugüne kadar olduğundan daha fazla performans bekliyorum. Bizler işimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en iyi şekilde yapacağız. Çan'a hizmet için elimizden gelenden fazlasını ortaya koyacağız. Bize düşen bu eşsiz ilçeye daha güzel hizmet etmek olacaktır. Bundan sonra da el ele verelim. Çan bizden hizmet bekliyor. İlçemize hizmet için gecesini gündüzüne katarak çalışan personelimiz alacakları parayı aileleriyle birlikte ağız tadıyla yemelerini diliyorum. Aldığımız miktar, motivasyonumuzun yükselmesine katkı sunsun. İnşallah hayırlı ve bereketli olsun. Attığımız bu imzanın verdiğimiz tavan ücretinin diğer belediyelere de örnek olmasını temenni ediyorum. Sözleşmenin imzalanmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. sözleşmemizin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyor teşekkür ediyorum” dedi.

İmza töreni sonrası Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve TÜM BEL- SEN Çanakkale Şube Başkanı Bülent Barın'ın pasta keserek personele ikramda bulundular.