Çan belediyesinden temiz evler uygulaması

Pandemi kuralları gözetilerek sağlanan temizlik desteği hakkında bilgi paylaşan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Derman belediyecilik anlayışımız ile pandemi kuralları gözetilerek bakıma muhtaç, engelli kimsesiz ve yaşlılarımıza derman oluyor, ev temizliğinde destek ve yardımcı oluyoruz.” Açıklamalarında bulundu. Başkan Öz, vatandaşlarımıza derman olduğumuz temiz evler uygulamamız aralıksız devam edecek“ aile sağlığı ve temizliğini önemseyerek ‘temiz evler' uygulamasını hayata geçirdiğimiz uygulama, ekiplerimizin çalışmaları ile devam ediyor.” Diyerek açıklamalarına devam eden Başkan Bülent Öz, “Vatandaşlarımızın daha temiz bir ortamda yaşamasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz ” dedi.