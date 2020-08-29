Çan Belediyesinden trafiği rahatlatacak uygulama

Yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Yeni uygulama ile trafik sıkışıklığına neden olan çapraz park yerine düz park uygulamasına geçtik. Böylelikle trafik akışında rahatlama olacağını düşünüyoruz. Ayrıca "önce yaya" sloganı ile vatandaşlarımızın güvenli ve emniyetli bir seyir sürdürmesi adına yaya geçidi boyama çalışmalarını da tamamladık” dedi.