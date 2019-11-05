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Çan Belediyesinden vatandaşlara kolaylık sağlayacak e-tahsilat uygulaması

Çan Belediyesi, vatandaşlara hizmet kolaylığı sağlayacak yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.


Belediye ekipleri pazar yerinde e-tahsilat hizmetiyle pazar esnafının ödemelerini hızlı ve güvenli bir şekilde yapmalarına olanak sağlıyor. Tahsilat yapan zabıta ekipleriyle birlikte uygulamayı yerinde inceleyen Belediye Başkanı Bülent Öz, “Gelişen teknolojiye kayıtsız kalmayarak vatandaşımıza hizmet noktasında kolaylık sağlayan online tahsilat sistemini kullanıyoruz. Bugün pazar yeri esnafını belediyemiz zabıta müdürlüğü personeli ile beraber gezerek e-tahsilat sistemini yerinde inceledik. Online tahsilat sistemini uygulayarak vatandaşımızın ayağına hizmeti götürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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