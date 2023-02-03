Çan Belediyesine yeni 12 hizmet aracı

Çanakkale'nin Çan ilçesine daha iyi hizmet verebilmek için alınan 5 çöp toplama kamyonu, 2 süpürge aracı, 3 binek araç, 1 traktör ve 1 motosikleti bünyesine katan Çan Belediyesi, Atatürk Şehir Meydanı'nda gerçekleştirilen tören ile araçları hizmete sundu. Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan, törende yaptığı konuşmada, 7 aydır Çan'da Belediye Başkanvekilliği yaptığını belirterek, “Bu şehirde doğup, bu şehrin sokaklarında büyümüş, Çan'da esnaflık yapan kardeşiniz olarak, Harun Aslan'ı var eden şehre farklı bir kulvarda kamu hizmeti yapmayı nasip etti. Ben de bu görevde bulunduğum sürece arkadaşlarımla, ekibimizle oturup karar vererek neyi nasıl yapmamız gerektiğini hep birlikte karar alıyoruz. 7 ay içerisinde gelinen nokta gözle görülmektedir. Belediyenin yaptığı rutin işler zaten yapılıyor. Haziran sonunda geldiğimizde acil yapılması gereken Devlet Hastanesi yolu vardı. Temmuz ayında ilk taşı koyarak başladığımız yolumuzun mezarlığa kadar olan kısmı bitti. Güngören mahallesinde de 4 sokağımızın çalışmalarını bitirdik. Belediye çalışanlarımızın içerideki alacaklarını temizledik. Emekli olanlar dahil hiçbir personelimizin bugün itibarıyla Çan Belediyesinden alacağı yoktur. Bundan sonrada olmayacaktır. Çan'daki esnafımızın da geriye dönük ne kadar alacağı varsa hepsini temizledik. Bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti kurumlarına da bir kuruş borcumuz kalmamıştır. Ülkemizin genel sorunu olan sokak hayvanlarıyla ilgili belediyemize ait hayvan rehabilitasyon merkezi kazandırdık ve 15 gündür sokak hayvanlarını topluyor, tedavilerini yapıyoruz. Bundan sonra inşallah sokak hayvanlarıyla ilgili sorun yaşamayacağız” diyerek halkın belediyesinin yaşadığı şehirdeki insanlara her zaman doğru söylemek zorunda olduğunu belirtti. Çan Belediye Başkanvekili Arslan, 5 tane çöp toplama aracı ile 1 tane traktörün belediyeye hibe olarak verildiğini, kalan 6 aracıda belediyenin imkanlarıyla Çan Belediyesine kazandırdıklarını ve bu süreçte bir karış yer satmadıklarını ifade etti. Başkanvekili Arslan, “2017 yılında dönemin belediyesi tarafından bu meydanda yine böyle bir tören düzenlenmişti. Çan belediyesi araç filosunu güçlendiriyor diye ama bizim taşeron firmamızın araçlarını Çan halkına, Çan belediyesinin öz malıymış, Çan Belediyesi adına ruhsatlıymış gibi lanse edenleri de unutmamalıyız. Sizler destek verdiğiniz sürece bizler çok güzel işler yapacağız” dedi.

Törene, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, Belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları başkan ve yöneticileri ile Çan halkı katıldı. Düzenlenen törende araçları hibe eden kuruluşlara plaket takdim edilerek, teşekkür edildi.