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Çan Belediyesi'nin başlattığı kardeşlik payı 650 aileye ulaştırıldı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi gören Çan Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların aşevine ulaştırdıkları kurban payları toplamda 650 aileye ulaştırıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi gören Çan Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların aşevine ulaştırdıkları kurban payları toplamda 650 aileye ulaştırıldı.


Dayanışmanın önemini vurgulayan ve Aşevine toplamda bin 200 kg kurban eti ulaştığını belirten Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Kurban Bayramı öncesi imkanı olan vatandaşlarımıza, kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine dağıtmak niyetiyle bir çağrı yapmıştık. Hemşerilerimiz çağrımızı cevapsız bırakmadı. Çan Belediyesi olarak, Kurban Bayramı'nda Çan Halkının "Kardeşlik Payı" göstergesi kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak vatandaşlarımızın sofrasına aş ediyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma duyarlılığını bir kez daha gösteren Çan Halkına teşekkür ediyoruz” dedi.

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