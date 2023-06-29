Çan-Biga Karayolu'nda 2 ayrı kazada 7 yaralı

Çan-Biga Karayolu'nda aynı anda meydana gelen 2 ayrı kazada 7 kişi yaralandı.

Çan-Biga Karayolu Okçular köyü yakınlarında Tayfun Mavi idaresindeki 10 KV 618 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Tayfun Mavi ve yanında bulunan Hanife Ceylan yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği dakikalarda Biga ilçesine bağlı Kapanbelen köyü yakınlarında bir kaza daha meydana geldi. 17 ABU 451 plakalı özel araç sürücüsü İsmail Yaşar, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Meydana gelen kazada 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralı sürücü İsmail Yaşar ve yanında bulunan Mehmet Kazban, Muhammet Yaşar, Mahmut Yaşar ve Mutallah Yaşar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Biga Devlet Hastanesine sevk edildi.

Her iki kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.