Çan Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinden bir başarı daha

Çan Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Türkiye çapında 8'incisi düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür yarışmasında derece elde ettiler.

Çan Cumhuriyet İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri Türkiye çapında 8'incisi düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür yarışmasında il ve ilçede Elif Gülnar birinci, Gökay Özen ikinci oldu. Okul müdürü Mehmet Ali Kır, ‘' 4-A sınıfı öğretmenimiz Hatice Çıtak'ı ve değerli öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin başarılarının daim olmasını diliyorum'' dedi.