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Çan Cumhuriyet İlkokulunda akıl ve zeka oyunları turnuvası

Çan Cumhuriyet İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından veliler arası akıl ve zeka oyunları turnuvasında katılımcılara sertifikaları ve madalyaları verildi.


Çan Cumhuriyet İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Zeynep Ertuğrul Erdem'in katkılarıyla Çan Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen veliler arası akıl ve zeka oyunları turnuvasında katılımcılara sertifikaları verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Okul Aile Birliği Başkanı Zeynep Ertuğrul Erdem, “Okul olarak öğrencilerimizin düşünme, algılama, mantık yürütme, karar verme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek amacıyla dönem içerisinde öğretmenlerimiz tarafından sınıflar arası birçok farklı akıl ve zeka oyunu turnuvası düzenledik. Veli-okul işbirliğimizi arttırmak ve akıl ve zeka oyunlarına verilen önemi arttırmak amacıyla okul olarak bu turnuvaları veliler arasında da düzenleme kararı aldık. Düzenlenen turnuvalarda velilerimizin eğlenceli vakit geçirmesinin yanı sıra öğrencilerimiz de ailelerini turnuvalarda görmekten ve desteklemekten büyük mutluluk duydular. Turnuva sonrası tüm velilerimize katılım belgesi takdim ettik. Derece elde eden velilerimizi ise ayrıca madalya ile ödüllendirdik. Turnuvaya katılan tüm velilerimize teşekkür ediyor, derece elde eden velilerimizi ise başarılarından dolayı kutluyorum” dedi.

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