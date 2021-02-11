Çan Cumhuriyet İlkokulundan üstün başarı

Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonasına katılan Cumhuriyet İlkokulu 4.sınıf öğrencileri, il finalleri başarısından sonra bölge finallerinde de üstün başarı gösterdiler. Çanakkale'de birinci olan öğrenciler Marmara Bölgesinde Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar. Okul Müdürü Mehmet Ali Kır, “Takım sorumlusu olan öğretmenimiz Ali Rıza Duran'a teşekkür ediyor ve finalleri sınavını kazanan öğrencilerimiz Aybars Yılmaz, Bahar Mergen, Rüzgar Gökhan ve Ece Su Demiral'ı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz” dedi.