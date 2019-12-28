Çan Cumhuriyet ilkokulu'ndan yardım kampanyası

Çan İlçesinde Eğitim öğretim çalışmalarının yanı sıra çeşitli faaliyetleriyle dikkatleri üzerine çeken Cumhuriyet İlkokulu, Çanakkale Değerler Eğitimi Projesi kapsamında yardım kampanyası düzenledi. Çan Cumhuriyet İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Zeynep Ertuğrul Erdem kampanya ile ilgili açıklamada bulundu. Başkan Erdem, “Çanakkale Değerler Eğitimi Projesi kapsamında okulumuz olarak ayın değeri olan yardımseverlik ve iş birliği değerini çocuklarımızda oluşturmak amacıyla 1-A sınıfı velilerimizin katkısıyla yardım kolileri oluşturduk. Kolilerimizin içerisine ihtiyaç sahiplerine uygun olarak gıda, giyim, oyuncak, kırtasiye, temizlik malzemeleri gibi temel ihtiyaçları yerleştirdik. Bu kolileri vermek üzere öncelikle okulumuzdaki ihtiyaç sahiplerini, ardından çevremizdeki yardıma ihtiyaç duyulan kişileri belirledik. Hazırladığımız yardım kolilerimizi büyük bir titizlik ve gizlilik çerçevesinde ailelerimize ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bu konuda emeği geçen tüm velilerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.