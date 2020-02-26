İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çan Cumhuriyet İlkokulunun büyük başarısı

Çan Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Efe Mirza Filoğlu Equilibrio’da, Elif Özen EGE Q-Bitz’de, Enes Furkan Çalışkan ise Pentago’da il birincisi olarak Antalya’da yapılacak olan TAZOF (Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu) Türkiye finallerinde Çanakkale’yi temsil etmeye hak kazandı.

Çan Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Efe Mirza Filoğlu Equilibrio'da, Elif Özen EGE Q-Bitz'de, Enes Furkan Çalışkan ise Pentago'da il birincisi olarak Antalya'da yapılacak olan TAZOF (Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu) Türkiye finallerinde Çanakkale'yi temsil etmeye hak kazandı.


Çan Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri TAZOF (Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu) Antalya Akıl ve Zeka Oyunları ilçe turnuvalarında Equilibrio, Q-Bitz ve Pentago oyunlarında ilçeyi Çanakkale'de temsil etmeye hak kazanmıştı. Dün gerçekleşen Çanakkale il elemelerinde de öğrenciler aynı başarıyı gösterdi. Çan Cumhuriyet İlkokulundan Efe Mirza Filoğlu Equilibrio'da, Elif Özen EGE Q-Bitz'de, Enes Furkan Çalışkan ise Pentago'da il birincisi oldu ve Antalya'da yapılacak olan TAZOF'un Türkiye finallerinde Çanakkale'yi temsil etmeye hak kazandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.