Çan ‘da alzheimer hastası vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Dondurma köyünde 25 Aralık Pazar günü kaybolan vatandaş için arama çalışmaları devam ediyor.

Çan ilçesine bağlı Dondurma köyünde 25 Aralık 2022 Pazar günü 70 yaşındaki alzheimer hastası M.İ. evinden çıkarak bir daha geri dönmedi. Aile yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Kaybolan Alzheimer hastası M.İ. için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İl Jandarma komutanlığı ekipleri Drone ile havadan arama çalışmalarını yürütüyor. Bölgedeki arama çalışmalarına AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Köy Muhtarı Hayati Gündüz ve köylüler de eşlik ediyor. Bölgedeki çalışmalarda eğitimli köpeklerde görev alıyor. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Dondurma köyüne giderek arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Gürdal, arama kurtarma ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.