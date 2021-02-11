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Çan Devlet Hastanesi inşaatında inceleme

Çanakkale’nin Çan ilçesinde Devlet Hastanesi inşaatı sürüyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Devlet Hastanesi inşaatı sürüyor.


Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, yapımı devam eden Devlet Hastanesi bina inşaatı çevre düzenlemesi ve Çan Belediyesi tarafından yapılacak olan yolları teftiş etti. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Gürdal, çalışmaların hızlandırılarak biran önce hizmete açılması için gerekli talimatları verdi. İncelemeye, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Gürkan Çoban, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nilay Madan eşlik etti.

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