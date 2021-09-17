Çan Devlet Hastanesi yeni hizmet binasında hizmet verecek

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yapımı tamamlanan Devlet Hastanesi yeni hizmet binasında faaliyete başlıyor.

Çan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “15 Eylül 2021 ve 20 Eylül 2021 tarihleri arasında Çan Devlet Hastanesi yeni hizmet binasına taşınacak ve bu tarihlerde ameliyathane birimi hizmet vermeyecektir. 18 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 09.00 itibari ile acil servis ve yoğun bakım hizmetleri yeni hizmet binasında gerçekleştirilecektir. 20 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 08.30 itibari ile de bütün hizmetler Çan Devlet Hastanesi yeni binasında olacaktır. Çan halkına hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

Kaymakam Mustafa Gürdal, hastanenin yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.