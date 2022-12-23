Çan Durali Köyü'ne içme suyu deposu

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Durali Köyü içme suyu deposu inşaatı devam ediyor.

Çan Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihalesi yapılan Durali Köyü içme suyu deposu inşaatı Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal tarafından yerinde incelendi. İnceleme esnasında Durali Köyü Muhtarı Rafet Kara hazır bulundu. Kaymakam Gürdal daha sonra köy konağında vatandaşların taleplerini dinledi. Kaymakam Gürdal, içme suyu deposunun Durali Köyü halkına hayırlı olmasını diledi.