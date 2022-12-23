İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çan Durali Köyü'ne içme suyu deposu

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Durali Köyü içme suyu deposu inşaatı devam ediyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Durali Köyü içme suyu deposu inşaatı devam ediyor.


Çan Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihalesi yapılan Durali Köyü içme suyu deposu inşaatı Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal tarafından yerinde incelendi. İnceleme esnasında Durali Köyü Muhtarı Rafet Kara hazır bulundu. Kaymakam Gürdal daha sonra köy konağında vatandaşların taleplerini dinledi. Kaymakam Gürdal, içme suyu deposunun Durali Köyü halkına hayırlı olmasını diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.