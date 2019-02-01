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Çan eski Kaymakamı Kakillioğlu'nun FETÖ davası düştü

Çanakkale’nin Çan ilçesinin eski Kaymakamı Nurettin Kakillioğlu’nun soruşturması sonuçlandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinin eski Kaymakamı Nurettin Kakillioğlu'nun soruşturması sonuçlandı.


FETÖ soruşturması kapsamında 1 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Olağanüstü Hal Kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirlere dair 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle devlet memurluğu görevinden ihraç edilen Çan eski Kaymakamı Nurettin Kakillioğlu yürüttüğü hukuk mücadelesini kazandı. Kakillioğlu'nun Avukatı Ümran Aydın, “ 3 yıl önce başlattığımız hukuk mücadelemiz de Cumhuriyet Savcılığı ‘Kovuşturmaya yer yoktur ‘ hükmü vererek, müvekkilim Kakillioğlu'nun suçsuzluğunu onamış oldu. Şimdi ki hukuki sürecimiz de müvekkilim Kakillioğlu'nun göreve başlaması konusunda komisyon kararını beklemek olacak “ dedi.

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