Çan Geleneksel Folklorik Deve Güreşi Festivali düzenlendi

Çanakkale'de Çan Belediyesi tarafından Geleneksel Folklorik Deve Güreşi Festivali düzenlendi.

Küçük Sanayi üstü, Çan Belediyesi deve güreşi sahasında gerçekleştirilen festivalde Ege ve Marmara Bölgesi'nden yaklaşık 200 deve güreşti. Festivale gelen binlerce güreş sever, unutulmaz anlar yaşadı. Güreşlerde seyirciyi selamlayan Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan, "Yaklaşık bir aydan bu yana bugün için hazırlanıyoruz. Sizlerin keyifli güzel bir gün geçirmeniz için hazırlanıyoruz. Görüyorum ki keyifler gayet güzel. Sizleri seviyoruz" dedi. Folklorik Deve Güreşi Festivali'ne Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, siyasi parti temsilcileri, STK Başkan ve yöneticileri, çevre il ve ilçelerden vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanlığı Kupasında berabere kalan Çandan Çobanoğlu ile Sarayköyden Şendaylak sahiplerine kupalarını Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan verdi.